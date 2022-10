Several flights canceled as efforts to remove overshot plane on Mactan runway ongoing

(Eagle News) — Several flights have been canceled with Mactan Airport closed until midnight on Tuesday, Oct. 25.

The following flights are canceled, as efforts to remove a Korean aircraft that shot the airport runway are underway:

Cebu Pacific

DG 6715/6716 Cebu – Cagayan de Oro – Cebu

5J 563/564 Manila – Cebu – Manila

5J 126/127 Cebu – Bacolod – Cebu

5J 566/565 Cebu – Manila – Cebu

5J 601/602 Cebu – Davao – Cebu

5J 2510 Cebu – Manila

5J 156/157 Cebu – Clark – Cebu

DG 6416/6417 Cebu – Iloilo – Cebu

DG 6851/6852 Cebu – Siargao – Cebu

5J 572/571 Cebu – Manila – Cebu

DG 6895/6896 Cebu – Surigao – Cebu

5J 433/434 Cebu – Zamboanga – Cebu

DG 6571/6572 Cebu – Tacloban – Cebu

DG 6515/6516 Cebu – Dumaguete – Cebu

DG 6641/6642 Cebu – Pagadian – Cebu

DG 6206/6207 Cebu – Legazpi – Cebu

DG 6791/6792 Cebu – Ozamiz – Cebu

DG 6925/6926 Cebu – Butuan – Cebu

DG 6719/6718 Cebu – Cagayan de Oro – Cebu

5J 132/133 Cebu – Boracay (Caticlan) – Cebu

5J 249/250 Cebu – General Santos – Cebu

5J 128 Cebu – Incheon

DG 6853 Cebu – Siargao

5J 597 Cebu – Davao

DG 6575/5676 Cebu – Tacloban – Cebu

5J 568/567 Cebu – Manila – Manila

DG 6603/6604 Cebu – Dipolog – Cebu

5J 578/577 Cebu – Manila – Cebu

Philippine Airlines

Monday, October 24

• PR1848 Cebu – Manila

• PR2995 Cebu Cagayan de Oro

• PR2996 Cagayan de Oro – Cebu

• PR2313 Cebu – Cagayan de Oro

• PR2314 Cagayan de Oro – Cebu

• PR2237 Tacloban – Cebu

• PR2347 Cebu – Puerto Princesa

• PR2348 Puerto Princesa – Cebu

• PR2345 Cebu – Davao

• PR2346 Davao – Cebu

• PR2834 Clark Cebu

•PR2833 Cebu Clark

• PR2287 Cebu – Bacolod

• PR2288 Bacolod – Cebu

• PR2236 Cebu – Tacloban

• PR2363 Cebu – Davao

• PR2372 Davao – Tagbilaran

• PR2373 Tagbilaran – Davao

• PR2364 Davao – Cebu

• PR2361 Cebu – Butuan

• PR2362 Butuan – Cebu

• PR2384 Cebu – Iloilo

• PR2385 Iloilo – Cebu

Korean Air flight no. KE631 from Incheon shot the runway as it attempted to land amid heavy rains on Sunday night.

All 162 passengers and 11 crew members on board were safe.