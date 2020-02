Robredo denies involvement in alleged Duterte ouster calls

(Eagle News)–Vice President Leni Robredo on Thursday, Feb. 20, denied she was part of what she said were calls for the ouster of President Rodrigo Duterte.

“Hayagan ko pong sinasabi: Hindi ako bahagi ng anumang panawagang bumaba sa puwesto si Pangulong Duterte,” she said in a statement.

According to Robredo, her only appeal is for everyone to do their jobs as public servants.

Robredo, however, defended those reportedly planning to hold a gathering on Feb. 22, saying “sagrado ang karapatan ng mamamayang magtipon at ipahayag ang kanilang mga saloobin.”

“Gayunpaman, nais ko ring bigyang-diin: Kailangang maging buo ang katapatan natin sa mga institusyon at sa batas. Dapat idaan ang pagpapahayag ng mga hinaing at pagpapanagot sa ating mga pinuno sa mga prosesong alinsunod sa Saligang Batas,” she added.