Metro Manila to remain under COVID-19 alert level 1 from July 1 to 15

Benguet, Ifugao, others under COVID-19 alert level 2

(Eagle News) — Metro Manila will remain under a COVID-19 alert level from July 1 to 15.

According to the Palace, the following areas will also be under the alert level for the same period:

Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, and Mountain Province in Cordillera Administrative Region, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan in Region 1

Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino in Region 2

Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, and Zambales in Region 3

Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, and Rizal in Region 4A

Benguet – Buguias and Tublay

Ifugao – Kiangan, Lagawe, and Lamut

Marinduque, Oriental Mindoro, Puerto Princesa City, and Romblon – in Region 4B

Occidental Mindoro – Calintaan, Looc, Lubang, and Rizal – in Region 4B

Palawan – Cagayancillo and Culion – in Region 4B

Quezon – Atimonan, Candelaria, City of Tayabas, Dolores, Lucban, Mauban, Pagbilao, Plaridel, Polillo, Quezon, Sampaloc, San Antonio, Tiaong, and Unisan – in Region 4A

Camarines Norte – Basud, Capalonga, Daet (Capital), San Vicente, and Talisay – in Region 5

Camarines Sur – Bombon, Cabusao, Camaligan, Caramoan, Goa, Iriga City, Pamplona, Pili (Capital), Presentacion (Parubcan), San Fernando, San Jose, and Tigaon – in Region 5

Masbate – Balud, City of Masbate (Capital), and Mandaon – in Region 5

Albay, Catanduanes, Naga City, and Sorsogon in Region 5

Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo Province, and Iloilo City – in Region 6

Antique – Anini-Y, San Jose (Capital), Sebaste, and Tobias Fornier (Dao) – in Region 6

Negros Occidental – Cadiz City, Candoni, City of Talisay, City of Victorias, Enrique B., Magalona (Saravia), La Carlota City, Pontevedra, Pulupandan, Sagay City, San Enrique, and Valladolid – in Region 6

Cebu City, Lapu-Lapu City (Opon), Mandaue City, and Siquijor in Region 7

Bohol – Batuan, Calape, Corella, Dimiao, Duero, Garcia Hernandez, Jagna, Lila, Loay, Loboc, Maribojoc, San Isidro, San Miguel, Sevilla, Sikatuna, and Tagbilaran City (Capital) – in Region 7

Cebu – Alcoy, Borbon, City of Talisay, Oslob, Pilar, Santander, and Tudela in Region 7

Negros Oriental – Amlan (Ayuquitan), Bacong, Dauin, Dumaguete City (Capital), Valencia (Luzurriaga), and Zamboanguita – in Region 7

Biliran, Eastern Samar, Ormoc City, Southern Leyte, and Tacloban City in Region 8

Leyte – Albuera, City of Baybay, Dulag, Javier (Bugho), La Paz, Matag-Ob, Matalom, Palo, Tunga, and Villaba – in Region 8

Northern Samar – Allen, Capul, Lapinig, Lavezares, San Antonio, San Jose, and Victoria – in Region 8

Samar (Western Samar) – Marabut, Pagsanghan, Paranas (Wright), Tarangnan, and Zumarraga – in Region 8

Zamboanga City in Region 9

Zamboanga Del Norte – Dapitan City, Dipolog City (Capital), Jose Dalman (Ponot), Labason, Manukan, Piñan (New Piñan), Polanco, Rizal, and Salug – in Region 9

Zamboanga Del Sur – Kumalarang, Labangan, Lapuyan, Mahayag, Molave, and Ramon Magsaysay (Liargo) – in Region 9

Zamboanga Sibugay – Alicia, Buug, Diplahan, Ipil (Capital), Siay, and Tungawan – in Region 9

Bukidnon, Cagayan De Oro City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, and Misamis Oriental in Region 10

Lanao Del Norte – Bacolod, Baroy, Kauswagan, Lala, Linamon, and Tubod (Capital) – in Region 10

Davao City and Davao Oriental in Region 11

Davao De Oro – Mawab, Montevista, Nabunturan (Capital), and New Bataan – in Region 11

Davao Del Sur – Padada in Region 11

Cotabato (North Cotabato) – Antipas, Arakan, City of Kidapawan (Capital), and President Roxas – in Region 12

Sultan Kudarat – City of Tacurong, Kalamansig, and Lebak – in Region 12

South Cotabato in Region 12

Dinagat Islands – Cagdianao, Dinagat, Libjo (Albor), Loreto, and Tubajon – in Caraga

Surigao Del Norte – Claver, Dapa, General Luna, Mainit, and Tagana-An – in Caraga

Butuan City, Surigao Del Sur, Agusan Del Norte, and Agusan Del Sur in Caraga and Cotabato City in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

Lanao Del Sur – Bumbaran, Ditsaan-Ramain, and Wao – in BARMM

Maguindanao – South Upi and Upi – in BARMM

Tawi-Tawi – Turtle Islands – in BARMM

The following areas, meanwhile, have been placed under a COVID-19 alert level 2 for the same period:

CAR – Benguet and Ifugao

Region 4A – Quezon Province

Region 4B – Occidental Mindoro and Palawan

Region 5 – Camarines Norte, Camarines Sur, and Masbate

Region 6 – Antique and Negros Occidental

Region 7 – Bohol, Cebu, and Negros Oriental

Region 8 – Leyte, Northern Samar, and Samar (Western Samar)

Region 9 – City of Isabela, Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur, and Zamboanga Sibugay

Region 10 – Lanao Del Norte

Region 11- Davao De Oro, Davao Del Norte, Davao Del Sur, and Davao Occidental

Region 12 – Cotabato (North Cotabato), General Santos City (Dadiangas), Sarangani, and Sultan Kudarat

Caraga – Dinagat Islands and Surigao Del Norte

BARMM – Basilan, Lanao Del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi

Under alert level 1, intrazonal and interzonal travel is allowed regardless of age or comorbidities.

Travel in areas under an alert level 2 is also allowed, but with some restrictions.

Earlier, the OCTA Research Group said the COVID-19 positivity rate in Metro Manila had jumped to 5.9% as of June 25 from 3.9% as of June 19.