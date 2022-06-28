Metro Manila to remain under COVID-19 alert level 1 from July 1 to 15

Posted by Kaye Fe on

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Benguet, Ifugao, others under COVID-19 alert level 2

(Eagle News) — Metro Manila will remain under a COVID-19 alert level from July 1 to 15.

According to the Palace, the following areas will also be under the alert level for the same period:

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  • Abra, Apayao, Baguio City, Kalinga, and Mountain Province in Cordillera Administrative Region, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, and Pangasinan in Region 1
  • Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, Nueva Vizcaya, and Quirino in Region 2
  • Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, and Zambales in Region 3
  • Batangas, Cavite, Laguna, Lucena City, and Rizal in Region 4A
  • Benguet – Buguias and Tublay
  • Ifugao – Kiangan, Lagawe, and Lamut
  • Marinduque, Oriental Mindoro, Puerto Princesa City, and Romblon – in Region 4B
  • Occidental Mindoro – Calintaan, Looc, Lubang, and Rizal – in Region 4B
  • Palawan – Cagayancillo and Culion – in Region 4B
  • Quezon – Atimonan, Candelaria, City of Tayabas, Dolores, Lucban, Mauban, Pagbilao, Plaridel, Polillo, Quezon, Sampaloc, San Antonio, Tiaong, and Unisan – in Region 4A
  • Camarines Norte – Basud, Capalonga, Daet (Capital), San Vicente, and Talisay – in Region 5
  • Camarines Sur – Bombon, Cabusao, Camaligan, Caramoan, Goa, Iriga City, Pamplona, Pili (Capital), Presentacion (Parubcan), San Fernando, San Jose, and Tigaon – in Region 5
  • Masbate – Balud, City of Masbate (Capital), and Mandaon – in Region 5
  • Albay, Catanduanes, Naga City, and Sorsogon in Region 5
  • Aklan, Bacolod City, Capiz, Guimaras, Iloilo Province, and Iloilo City – in Region 6
  • Antique – Anini-Y, San Jose (Capital), Sebaste, and Tobias Fornier (Dao) – in Region 6
  • Negros Occidental – Cadiz City, Candoni, City of Talisay, City of Victorias, Enrique B., Magalona (Saravia), La Carlota City, Pontevedra, Pulupandan, Sagay City, San Enrique, and Valladolid – in Region 6
  • Cebu City, Lapu-Lapu City (Opon), Mandaue City, and Siquijor in Region 7
  • Bohol – Batuan, Calape, Corella, Dimiao, Duero, Garcia Hernandez, Jagna, Lila, Loay, Loboc, Maribojoc, San Isidro, San Miguel, Sevilla, Sikatuna, and Tagbilaran City (Capital) – in Region 7
  • Cebu – Alcoy, Borbon, City of Talisay, Oslob, Pilar, Santander, and Tudela in Region 7
  • Negros Oriental – Amlan (Ayuquitan), Bacong, Dauin, Dumaguete City (Capital), Valencia (Luzurriaga), and Zamboanguita –  in Region 7
  • Biliran, Eastern Samar, Ormoc City, Southern Leyte, and Tacloban City in Region 8
  • Leyte – Albuera, City of Baybay, Dulag, Javier (Bugho), La Paz, Matag-Ob, Matalom, Palo, Tunga, and Villaba – in Region 8
  • Northern Samar – Allen, Capul, Lapinig, Lavezares, San Antonio, San Jose, and Victoria – in Region 8
  • Samar (Western Samar) – Marabut, Pagsanghan, Paranas (Wright), Tarangnan, and Zumarraga – in Region 8
  • Zamboanga City in Region 9
  • Zamboanga Del Norte – Dapitan City, Dipolog City (Capital), Jose Dalman (Ponot), Labason, Manukan, Piñan (New Piñan), Polanco, Rizal, and Salug – in Region 9
  • Zamboanga Del Sur – Kumalarang, Labangan, Lapuyan, Mahayag, Molave, and Ramon Magsaysay (Liargo) – in Region 9
  • Zamboanga Sibugay – Alicia, Buug, Diplahan, Ipil (Capital), Siay, and Tungawan – in Region 9
  • Bukidnon, Cagayan De Oro City, Camiguin, Iligan City, Misamis Occidental, and Misamis Oriental in Region 10
  • Lanao Del Norte – Bacolod, Baroy, Kauswagan, Lala, Linamon, and Tubod (Capital) – in Region 10
  • Davao City and Davao Oriental in Region 11
  • Davao De Oro – Mawab, Montevista, Nabunturan (Capital), and New Bataan – in Region 11
  • Davao Del Sur – Padada in Region 11
  • Cotabato (North Cotabato) – Antipas, Arakan, City of Kidapawan (Capital), and President Roxas – in Region 12
  • Sultan Kudarat – City of Tacurong, Kalamansig, and Lebak – in Region 12
  • South Cotabato in Region 12
  • Dinagat Islands – Cagdianao, Dinagat, Libjo (Albor), Loreto, and Tubajon – in Caraga
  • Surigao Del Norte – Claver, Dapa, General Luna, Mainit, and Tagana-An – in Caraga
  • Butuan City, Surigao Del Sur, Agusan Del Norte, and Agusan Del Sur in Caraga and Cotabato City in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao
  • Lanao Del Sur – Bumbaran, Ditsaan-Ramain, and Wao – in BARMM
  • Maguindanao – South Upi and Upi – in BARMM
  • Tawi-Tawi – Turtle Islands – in BARMM

The following areas, meanwhile, have been placed under a COVID-19 alert level 2 for the same period:

  • CAR – Benguet and Ifugao
  • Region 4A – Quezon Province
  • Region 4B – Occidental Mindoro and Palawan
  • Region 5 – Camarines Norte, Camarines Sur, and Masbate
  • Region 6 – Antique and Negros Occidental
  • Region 7 – Bohol, Cebu, and Negros Oriental
  • Region 8 – Leyte, Northern Samar, and Samar (Western Samar)
  • Region 9 – City of Isabela, Zamboanga Del Norte, Zamboanga Del Sur, and Zamboanga Sibugay
  • Region 10 – Lanao Del Norte
  • Region 11- Davao De Oro, Davao Del Norte, Davao Del Sur, and Davao Occidental
  • Region 12 – Cotabato (North Cotabato), General Santos City (Dadiangas), Sarangani, and Sultan Kudarat
  • Caraga – Dinagat Islands and Surigao Del Norte
  • BARMM – Basilan, Lanao Del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi

Under alert level 1, intrazonal and interzonal travel is allowed regardless of age or comorbidities.

Travel in areas under an alert level 2 is also allowed, but with some restrictions.

Earlier, the OCTA Research Group said the COVID-19 positivity rate in Metro Manila had jumped to 5.9% as of June 25 from 3.9% as of June 19.

 