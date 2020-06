In his Independence Day message, Chief Justice Peralta urges Filipinos to pay tribute to frontliners, the country’s “new heroes”

(Eagle News)–Chief Justice Diosdado Peralta on Friday, June 12, urged Filipinos to pay tribute to the country’s frontliners, whom he called the “new heroes.”

“Habang ginugunita natin ang kagitingan ng ating mga bayani na nag-alay ng kanilang karunungan at nagbuwis ng kanilang buhay upang ipaglaban ang ating kalayaan at kasarinlan, nararapat din na bigyan natin ng pagpupugay ang ating mga bagong bayani –ang ating mga frontliners na buong tapang na hinaharap ang banta ng sakit upang makapagsilbi sa kapuwa,” he said inĀ his Independence Day message.

The Chief Justice also urged Filipinos to allow the spirit of bayanihan and care for others to prevail.

In the case of the judiciary, the Chief Justice said it was allowing videoconferencing, online filing and the online posting of bail using new technologies, and freeing qualified persons deprived of liberty.

“Pinapanatili rin nating bukas ang ating linya ng komunikasyon sa ating mga opisina at korte upang mabilis na matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga mamamayan,” he said.

“Tayo ay magkaisa upang mapagtagumpayan ang laban sa gitna ng mga hamon tungo sa isang malayang pamumuhay at malusog na sambayanan,” he added.