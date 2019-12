Cancelled flights on Wednesday, Dec. 25

(Eagle News)–Several flights on Wednesday, Dec. 25, are cancelled due to bad weather.

Below is a list, according to the Manila International Airport Authority:

Philippine Airlines

PR 2039 Manila – Caticlan

PR 2040 Caticlan – Manila

PR 2041 Manila – Caticlan

PR 2042 Caticlan – Manila

PR 2203 Manila – Roxas

PR 2204 Roxas – Manila

PR 2921 Manila – Legazpi

PR 2922 Legazpi – Manila

PR 2969 Manila – Kalibo

PR 2970 Kalibo – Manila

PR 2678 Clark – Busuanga

PR 2679 Busuanga – Clark

PR 2376 Clark – Busuanga

PR 2377 Busuanga – Clark

PR 2687 Clark Busuanga

PR 2686 Busuanga Clark

PR 2691 Clark – Busuanga

PR 2692 Busuanga – Clark

PR 2698 Clark – Busuanga

PR 2699 Busuanga – Clark

PR 2664 Cebu – Busuanga

PR 2665 Busuanga – Cebu

PR 2680 Cebu – Busuanga

PR 2681 Busuanga – Cebu

PR 2368 Cebu – Caticlan

PR 2369 Caticlan – Cebu

PR 2374 Cebu – Siargao

PR 2375 Siargao – Cebu

PR 4374 Cebu – Siargao

PR 4375 Siargao – Cebu

The Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration said Typhoon “Ursula” has slightly intensified as it moved towards the Tacloban-Palo area.