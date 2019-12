Cancelled flights on Wednesday, Dec. 25

(Eagle News)–Several flights on Wednesday, Dec. 25, are cancelled due to bad weather.

Below is a list:

Air Asia

Z2550 Cebu to Caticlan

Z2 551 Caticlan to Cebu

Z2 921 Clark to Caticlan

Z2 922 Caticlan to Clark

Z2 225 Manila to Caticlan

Z2 226 Caticlan to Manila

Z2 227 Manila to Caticlan

Z2 228 Caticlan to Manila

Z2 223 Manila to Caticlan

Z2 224 Caticlan to Manila

Z2 925 Clark to Caticlan

Z2 926 Caticlan to Clark

Z2 037 Incheon to Kalibo

Z2 029 Shanghai – Pudong to Kalibo

Z2 038 Kalibo to Incheon

Z2 039 Incheon to Kalibo

Z2 058 Kalibo to Busan

Z2 059 Busan to Kalibo

Z2 322 Manila to Tacloban

Z2 323 Tacloban to Manila

Z2 219 Manila to Caticlan

Z2 220 Caticlan to Manila

Z2 221 Manila to Caticlan

Z2 222 Caticlan to Manila

Z2 711 Manila to Kalibo

Z2 712 Kalibo to Manila

Z2 715 Manila to Kalibo

Z2 716 Kalibo to Manila

Cebu Pacific Air

5J 899 Manila-Boracay (Caticlan), Estimated Time of Departure 9:45 am

5J 900 Boracay (Caticlan)-Manila, ETD 11:45 am

5J 901 Manila-Boracay (Caticlan), ETD 12:15 pm

5J 902 Boracay (Caticlan)-Manila, ETD 2:10 pm

5J 905 Manila-Boracay (Caticlan), ETD 2:45 pm

5J 906 Boracay (Caticlan)-Manila, ETD 4:40 pm

5J 132 Cebu-Boracay (Caticlan), ETD 1:40 pm

5J 133 Boracay (Caticlan)-Cebu, ETD 3:20 pm

Cebgo

DG 6247 Manila-Boracay (Caticlan), ETD 5:10 pm

DG 6248 Boracay (Caticlan)-Manila, ETD 7:25 pm

The Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration said Typhoon “Ursula” has slightly intensified and is now north of Iloilo.