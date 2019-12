Cancelled flights on Thursday, Dec. 26 and Friday, Dec. 27

(Eagle News) — Several flights on Thursday, Dec. 26, and Friday, Dec. 27, were cancelled due to the effects of “Ursula” in some parts of the country.

Below is a list:

Thursday, December 26

Cebu Pacific

5J412 Cebu-Kalibo, Estimated Time of Departure (ETD) 11:55 pm

5J413 Kalibo-Cebu, ETD 12:20 pm

5J1811 Cebu-Kalibo, ETD 2:30 am

5J419 Kalibo-Cebu, ETD 3:50 am

Air Asia

Z2036 Kalibo-Incheon

Z2037 Incheon-Kalibo

Z2028 Kalibo-Shanghai-Pudong

Z2029 Shanghai-Pudong-Kalibo

Z2038 Kalibo-Incheon

Z2039 Incheon-Kalibo

Z2058 Kalibo-Busan

Z2059 Busan-Kalibo

Z2711 Manila-Kalibo

Z2712 Kalibo-Manila

Z2715 Manila-Kalibo

Z2716 Kalibo-Manila

Z2713 Manila-Kalibo

Z2714 Kalibo-Manila

Friday, December 27

Cebu Pacific

5J180 Kalibo-Incheon, ETD 1:45 am

5J181 Incheon-Kalibo, ETD 6:55 am

Cebgo

DG6315 Manila-Kalibo, ETD 5:05 am

DG6316 Kalibo-Manila, ETD 7:00am

DG6313 Manila-Kalibo, ETD 1:00 pm

DG6314 Kalibo-Manila, ETD 3:25 pm

DG6317 Manila-Kalibo, ETD 5:20 pm

DG6318 Kalibo-Manila, ETD 7:40 pm