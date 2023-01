Canceled flights on Monday, Jan. 2, 2023

(Eagle News) — The Manila International Airport Authority has canceled several flights scheduled for Monday, Jan. 2.

According to MIAA, the following are covered by the cancellation:

CEBU PACIFIC (5J)

International

5J 845 Manila-Dubai

5J 760 Jakarta-Manila

5J 502 Kula Lumpur-Manila

5J 804 Singapore-Manila

Domestic

5J 504 Manila-Tuguegarao

5J 891 Manila-Caticlan

5J 625 Manila-Puerto Princesa

5J 6055 Caticlan-Manila

5J 447 Manila-Iloilo

5J 381 Manila-Cagayan de Oro

5J 473 Manila-Bacolod

5J 963 Manila-Davao

5J 785 Manila-Butuan

5J 627 Manila-Dumaguete

5J 451/452 Manila-Iloilo-Manila

5J 383/384 Manila-Cagayan de Oro-Manila

5J 561/562 Manila-Cebu-Manila

5J 567/568 Manila-Cebu-Manila

5J 619/620 Manila-Tagbilaran-Manila

5J 373/374 Manila-Roxas-Manila

5J 325/326 Manila-Legazpi-Manila

5J 506/507 Manila-Tuguegarao-Manila

5J 655/656 Manila-Tacloban-Manila

5J 703/704 Manila-Dipolog-Manila

5J 895/896 Manila-Caticlan-Manila

5J 951/952 Manila-Davao-Manila

5J 485/486 Manila-Bacolod-Manila

5J 885 Manila-Cotabato

CEBGO (DG)

DG 6113/6114 Manila-Naga-Manila

The MIAA said the flights were advised to be canceled following the technical glitch at the Air Traffic Management Center of the Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP) on Sunday, January 1.