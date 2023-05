CA confirms ad interim appointment of PSG head

Appointments of over 40 more confirmed

(Eagle News)– The Commission on Appointments (CA) confirmed on Wednesday, May 17, the ad interim appointment of Presidential Security Group (PSG) chief Brigadier General Ramon Zagala.

Also confirmed were the following:

Rear Admiral Alfonso Torres Jr.

Major General Fabian Pedregosa

Major General Proceso Rebancos

Major General Steve Crespillo

Major General Elpidio Talja

Major General Rogelio Ulanday

Major General Marion Sison

Major General Luis Rex Bergante

Major General Rommel Tello

Brigadier General Antonio Francisco Jr.

Commodore Rommel Labrador

Brigadier General Alejandro Papa

Colonel Clarence Garrido

Colonel Leother Leviste

Colonel Martin Daiz Jr.

Colonel Jimmy Jimenez

Colonel Joseph Manangan

Brigadier General Lenart Lelina

Commodore Oscar Canlas Jr.

Brigadier General Eric Macaamba

Brigadier General Rey Bes

Colonel Benjamin Aguirre Tapnio

Colonel Ronald Gaboy

Colonel Alfredo Vicente II

Colonel Sir Byron de Ocampo

Colonel Arnel Patetico

Colonel Roderick Reyes

Colonel Marlon Parugrug

Colonel Karol Joseph Prejillano

Colonel Ferdinand Benitez

Colonel Glen Mark Cabalquinto

Colonel Erasto Olave

Captain Leah Estabillo

Captain Darwin Nieva

Captain Emerson Oxales

Colonel Rowan Rimas

Colonel Bill Pasia

Colonel Prisco Tabo Jr.

Captain Edwin Ello

Colonel Romel Dacanay

Colonel Rifiel Santiago Sotto

Colonel Jonathan de Leon

Colonel Celito Balico

Colonel Jose Romulo Dilag

Colonel Joan Dalmacio

Captain Philip Edward Lamug

Captain Rogelio Unay Jr.

All 49 were endorsed to the plenary by the CA committee on national defense.