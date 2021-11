P5.3 million worth of cocaine seized in Tawi-Tawi operation: PNP

(Eagle News) –Authorities seized P5.3 million worth of cocaine in an operation in Sitangkai, Tawi-Tawi recently.

According to Philippine National Police Chief Guillermo Eleazar, Basir Daud, 49, was also arrested in the operation jointly conducted by the PNP and Philippine Drug Enforcement Agency operatives.

Eleazar said also seized from the suspect was an M16 rifle.

“Iniimbestigahan na si Basir Daud upang alamin kung saan galing ang nakumpiskang cocaine sa kanya at kilalanin ang iba pa niyang mga kasabwat,” Eleazar said.

The PNP said Daud is facing criminal charges.

“Dahil sa tindi ng pressure natin sa mga sindikato ng iligal na droga, nagiging modus na nila ang pag-smuggle ng mga droga gamit ang karagatan kaya naman patuloy pa nating pina-iigting ang koordinasyon sa AFP at Coast Guard upang pigilan ang modus na ito,” Eleazar said.

“Ito ay patunay na tuloy ang laban ng gobyerno upang matigil na ang operasyon ng ilegal na droga sa bansa,” Eleazar added.