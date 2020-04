Amid continued violations, Remulla says he wants military to enforce ECQ in Cavite; “Nakakapikon,” he says

(Eagle News)–Cavite Governor Jonvic Remulla on Monday, April 20, said he wants the military to enforce the enhanced community quarantine in the province.

Remulla made the announcement following reports some people continued to violate the quarantine and loitered on the streets.

“Hinde po ako pwede magkunwari, na nararamdaman ko ang dinadaanan ninyo. Ako ay pinanganak sa ibang kalagayan. Ngunit araw araw, ang inyong dinadanas ay ang unang nasa isip ko pag gising pa lamang. Napakahirap ng walang kinikita. Napakahirap na para maitawid lamang ang pangangailangan ay kailangan magsanla. Nakaka kulo Ng dugo na 90% ay na sunod sa patakaran ngunit may 10% na matigas ang ulo at baka sanhi ng lalong pagkalat ng covid-19. NAKAKAPIKON! Kung kulang ang patakaran at pakiusap ay subukan ko naman kaya ang HIGPITAN ko ang padtupad nito,” Remulla said in a Facebook post.

According to Remulla, he has asked the provincial police director to seek the help from the military “na maghanda magdeploy ng mga (Armed Forces of the Philippines) dito sa Cavite.”

He said he would also coordinate with Interior Secretary Eduardo Año “na gamitin na ang Philippine Army at reservist para pairalin na ang ECQ sa Cavite.”

“Wala po sa loob ko ang manakit. Gusto ko lang patuparin ang batas para yung 10% ay tumino at ang 90% ay maisalba.Magkaisa po sana tayong lahat!,” he added.