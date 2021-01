Pres. Duterte names 89 bgy captains suspended for anomalies in SAP distribution

(Eagle News) — President Rodrigo Duterte read the names of 89 barangay captains who have been preventively suspended due to anomalies in their distribution of social amelioration funds to those affected by the COVID-19 pandemic.

Duterte said that he had already issued a warning to the barangay captains early on — that they should not touch the funds meant to help poor Filipinos amid the pandemic.

“Now, ito suspendido muna for six months then maghi-hearing sa kaso mo. If you — if a case is filed against you kasi pera ito eh, either pera na binulsa ninyo o hindi niyo ginamit o kung anong kabalastugan ang ginawa niyo sa pera contrary to my injunction na huwag na huwag ninyong gawain ‘yan,” he said.

The President also asked the Office of the Ombudsman to dismiss these village officials if they are found to be guilty of their cases. He said that cases to be filed against these officials would eventually be malversation of public funds.

“Preventive lang ito. Suspendido ka habang iniimbestiga ka. Then at the end of the investigation, if you are good, then you are exonerated. But if you are guilty, I ask — I am asking now the Ombudsman, I’m requesting, most respectfully requesting the Ombudsman to dismiss — dismiss them from the service,” Duterte said.

The following are the barangay captains who have been preventively suspended:

National Capital Region (NCR)

Rogelio Atangan – Barangay 9, Zone 2, Pasay City. Implemented last [September] 25;

Leonardo “DJ” Recto – Barangay 11, Zone 2, District 1, Tondo, Manila;

Mario Banal – Barangay 123, Zone 9, District 1, Tondo, Manila;

Nenita Valdez – Barangay Mariblo, San Francisco Del Monte, Quezon City;

Romeo Garcia – Barangay 449, Zone 49, District 4, Sampaloc, Manila;

Ana Liza Rosero – Barangay Teacher’s Village West, Quezon City;

Olivia Suarez – Barangay 181, Zone 19, Maricaban, Pasay City;

Jonas Bartolome – Barangay 418, Zone 43, District 4, Sampaloc, Manila;

Barangay Captain Anthony Magno, Niño, [Niño ito?], Niño Anthony Magno – Barangay 283, Zone 26, [District] 3, Binondo, Manila;

Remedios Reyes – Barangay Sta. Cruz, Pasig City;

Ritchie Poblacion – Barangay Quirino 2-B, Project 2, Quezon City;

Cordillera Administrative Region (CAR):

Jimmy Cabiao – Barangay Quimloong, Bucay, Abra;

Dennis Felina – Barangay Luzong, [Manabo], Abra;

George Frederick Obal – Barangay Apatan, Pinukpuk, Kalinga;

Region I:

Jason Dominguez – Barangay Nagsayaoan, Sta. [Maria], Ilocos Sur;

Ariel Cayabyab Hiquiana – Barangay San Vicente, San Jacinto, Pangasinan;

Marino Cabados Cirilo, [Sr.] – Barangay Cadacad, Narvacan, Ilocos Sur;

Elmer Castillo Abenojar – Barangay Guesset, Naguilian, La Union;

Walter Bruan Velasco – Barangay Cablong, Sta. Barbara, Pangasinan;

Angel Oria Sombrito – Barangay Calanutan, Rosales, Pangasinan;

Samuel Fernandez – Barangay Gusing Sur, Naguilian, La Union;

Lawrence Gilbert Delos Angeles -Barangay Balogo, Binmaley, Pangasinan;

Antonio Cachero Delos Santos -Barangay Laslasong West, Sta. Maria, Ilocos Sur;

[Froilando] Fernandez, [11.] Rogelio Fernandez – parehong Barangay Gayaman; itong isa, si Rogelio, Barangay Caloocan [Norte, Binmaley], Pangasinan;

Jesus Dennis Ruiz – Barangay San Isidro, Norte, Binmaley, Pangasinan;

Region II:

Barangay Captain Arnel Quesada -Barangay Yeban Sur, Benito Soliven, Isabela;

Buenvinido Ruiz – Barangay Callangigan, Quezon, Isabela;

Domingo Tagufa – Barangay Balug, [Tumauini], Isabela;

German Vinoya, [Jr.] – Barangay Oscariz, Ramon, Isabela;

Jessie Corpuz – Barangay Baybayog, Alcala, Cagayan;

Leodines Bautista – Barangay Centro 12, Tuguegarao City;

Samson Ebenga – Barangay Abaca, Dupax Del Sur, Nueva Vizcaya;

Sherwin Cadavona – Barangay Calinaoan Malasin, Sto. Tomas, Isabela;

Wilson Cansino – Barangay [San] Geronimo, Bagabag, Nueva [Vizcaya];

Marlon Abuyuan – Barangay Tallungan, Aparri, Cagayan;

Region III:

[Mario] Abujen Racoma – Barangay Santo Tomas — ah Santo Niño rather, San Felipe, Zambales;Willie Gutierrez – Barangay Nagpandayan, Guimba, Nueva Ecija;Lavarnie Pineda Gopez – Barangay Bulaon, City of San Fernando, Pampanga;

Region IV-A:

Josefino Malicad, [Jr.] – Barangay II-C, San Pablo City, Laguna;

Gary Remoquillo – Barangay Landayan, San Pedro [City], Laguna;

Rowell Cabuyao Dela Torre – Barangay Ilayang Nangka, Tayabas City, Quezon; [ah hindi ito kay lapis na ‘to eh — pangdagdag];

Rodelio Endaya – Barangay Baybayin, Rosario, Batangas;

Region IV-B:

Aaron Lubina Villareal – Barangay Villa Cervesa, Oriental Mindoro;

Lodilito Bandiola, [Jr.] – Barangay Salvacion, Rizal, Occidental Mindoro;

Imee Malabayas [Lara] – Barangay Tumapon, Boac, Marinduque;

Leonardo Narzoles – Barangay Tabi, Boac, Marinduque;

Region V:

Omar Guban – Barangay Batang, Irosin, Sorsogon;

Medel Labayan – Barangay Bayabas, Labao, Camarines Norte;

Allan Nevales – Barangay Bagongbong, Minalabac, Camarines Sur;

Anna Theresa Losiñada – Barangay Lacag, Daraga, Albay;

Camillo Hiloma – Barangay Binisitahan Del Sur, Magallanes, Sorsogon;

Eusebio Lorico – Barangay Buang, Tabaco City, Albay;

Gresilda Lumawon – Barangay Mahaba, Ligao City, Albay;

Norma Bañadera – Barangay Manaet, Bacacay, Albay;

Roger Cantes – Barangay Carayrayan, Tiwi, Albay;

Region VI:

Tezardo Tejada – Barangay To-oy, Himamaylan City, Negros Occidental;

Kim Piramo – Barangay 19, Bacolod City, Negros Occidental;

Rezel Montero – Barangay San Vicente, Culasi, Antique;

Romeo Sultan – Barangay Salamanca, Toboso, Negros Occidental;

Ruel Sabequil – Barangay Cabungahan, Calatrava, Negros [Occidental];

Tito Dipon Barnuevo – Barangay Linao, Panay, Capiz;

Evelyn Ta-Asan – Barangay 11, Bacolod City, Negros Occidental;

[Noli Villarosa] – Barangay Tangub, Bacolod City, Negros Occidental;

Region VII:

Rodolfo Simbajon – Barangay Guio-ang, Guindulman, Bohol;

Patricio Soco – Barangay Alang-Alang, [Mandaue City, Cebu];

Ulysses Raganas – Barangay Linao, Talisay [City], Cebu;

Zosima Rojo – Barangay Upper Natimao-an, Carmen, Cebu;

Mario Lamanilao – Barangay Calituban, Talibon, Bohol;

Eugene [Zamora] – Barangay Taloto, Tagbilaran [City], Bohol;

Norman Navarro – Barangay Basak-San Nicolas, Cebu City, [Cebu];

Mercedita S. Uy – Barangay Cancawas, San Jose, Negros Oriental;

Ignacio Cortes – Barangay Centro, [Mandaue City, Cebu];

Region VIII:

[Michael] L. Vapor – Barangay Jordan, Villaba, Leyte;Jenecita [Losaria] – Barangay Catalina, Jiabong, Samar;Efren Truelda -Barangay 13, Catbalogan City, Samar;Nathan “BemBem” Gabronino – Sogod — Barangay Zone 3, Sogod, Southern Leyte;Jebanie R. Rios – Barangay Buenavista, Palompon, Leyte;Wilfredo Bacarra – Barangay Masagana, Jiabong, Samar;[Esterlina] Jacobe – Barangay Nasaug, Maasin City;

Region X:

Camilo B. Anduyan – Barangay Tibangan, Iligan City;

Jocelyn B. [Janioso] – Barangay Mabunga, Baugnon, Bukidnon;

Zosimo Lao Zapico – Brgy. Ampinican, Salay, Misamis Oriental;

Region XI:

Maria Te – Barangay Manuel Roxas, Governor Generoso, Davao Oriental;

Josephina Padillo – Barangay Libertad, Bansalan, Davao del Sur;

Aurora [Benemerito] – Barangay Bangkal, Matanao, Davao del Sur;

Noel Alo – Barangay Mayo, City of Mati, Davao Oriental;

Apolonio Toledo – Barangay Harada Butal, Davao del Sur;

Region XIII:

Wilfredo M. Membrillos, Barangay Nong Nong, Butuan City.

(Eagle News Service)