Int’l webinar ukol sa paggunita sa ika-160 na kaarawan ni Dr. Jose Rizal, isasagawa ng NEU

(Eagle News) – Magsasagawa ng isang international webinar ang New Era University kaunay sa paggunita sa ika-160 na kaarawan ni Dr. Jose Rizal na may premiere ngayon Hunyo 21 hanggang sa Hunyo 22, 2021.

Ang nasabing webinar ay isasagawa sa pamamagitan ng YouTube streaming (Hudyat YouTube channel). Ito ay mananatiling uploaded hanggang Hunyo 25, 2021. Ito rin ay accredited ng National Historical Commission of the Philippines (NHCP).

Kasama sa mga inimbitahang tagapagsalita ay mga historian, sociologist, akademiko, at iba pang mga dalubhasa ukol sa kasaysayan

Ito rin ay may katumbas na 5 CDP (Continuing Professional Development) points para sa mga professional teachers.

Para sa unang araw ng webinar series, sa Hunyo 21, 2021, narito ang mga paksang tatalakayin:

Rizal Laban sa Fake News: Ang pagtutuwid ni Rizal sa mga kaisipang pinalalaganap ng mga Kastila

Tagapagsalita: Vicente Villan, Faculty, UP Diliman

Reaktor: Kristoffer Esquejo, Faculty, UP Diliman

Pagbabalik Tanaw sa Rizal Law: Ang pagsasa-kasaysayan ng Batas Rizal (R.A. 1425) ng 1956 sa anino nina Jose P. Laurel at Claro M. Recto

Tagapagsalita: Van Ybiernas, Historian

Reaktor: Daniel Anciano, former Faculty, Cavite State University

Si Jose Rizal sa Mata ng Dunia Melayu: Ilang mga tala tungkol sa mga kontemporaryong pagtingin tungkol kay Rizal mula sa Indonesia

Tagapagsalita: Ferdinand Philip Victoria, Faculty, Mentari Intercultural School, Jakarta

Reaktor: Princess Fame Pascua, Faculty, New Era University

Sa ikalawang araw, Hunyo 22, narito naman ang mga paksa:

Mga Lansangan at Monumento: Ang paggunita kay Rizal sa pampublikong espasyo

Tagapagsalita: Joseph A. Lopez, Faculty, Far Eastern University

Reaktor: Herald Ian C. Guiwa

Ang Lipunan sa Mata ng isang Manggagamot: ang Sosyolohiya ni Rizal

Mga Tagapagsalita: Zaldy D. Petorio, faculty, New Era University

Liliberth B. Cruz, faculty, New Era University

Reaktor: Ricky Rosales, faculty, Centro Escolar University

Bagani: Si Rizal sa Makabagong Panahon

Tagapagsalita: Michael Charleston “Xiao” Chua, Faculty, De La Salle University

Reaktor: Joel Amilhasan Paguirigan Jr., Ph.D. candidate, UP Diliman

Para makasama sa nasabing webinar, narito ang dapat gawin:

a. Kung kayo ay taga-NEU:

https://forms.gle/3aKqK6KXbYRKqYxC8

b. Kung kayo ay mula sa ibang paaralan o institusyon:

https://forms.gle/TV3QcsKVy7a4k8ew9

Para po sa iba pa pong impormasyon katulad ng gugol at pagkakaroon ng link ay mangyaring bisitahin ang Official FB Page ng Hudyat, ang opisyal na student publication ng NEU:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=555126929227717&id=115821299824951&sfnsn=mo

