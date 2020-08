DILG, DOH launch campaign that aims to instill discipline in Filipinos amid COVID-19 pandemic

(Eagle News) — The Department of the Interior and Local Government and the Department of Health launched on Friday, Aug. 14, a national advocacy campaign that aims to instill discipline among citizens amid the COVID-19 pandemic.

In a statement, Interior Secretary Eduardo Año said under the “BIDA ang may Disiplina: Solusyon sa COVID-19” campaign launched in Marikina, local government units should organize Disiplina brigades in barangays to urge residents to comply with community health standards.

“Ang laban kontra COVID-19 ay hindi lang laban ng pamahalaan, ito po ay laban ng bawat Pilipino na maaaring mabiktima ng sakit na ito kaya sa pamamagitan ng ‘BIDA ang may Disiplina’ ay hangad ng DILG at DOH na iparating sa mga mamamayan na ang susi sa pagsugpo sa virus na ito ay disiplina at pagsunod sa mga tamang asal,” Año said.

According to Año , the brigades should be composed of community members, including barangay tanods.

He also urged provincial, city, municipal, and barangay councils to enact ordinances that prescribe discipline to prevent the spread of COVID-19.

“Malaki ang bahagi ng mga mamamayan sa kampanyang ito ngunit ito ay magiging matagumpay lamang kung mahusay po itong mapangungunahan ng ating mga pamahalaang lokal,” Año said.