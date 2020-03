Anti-COVID kits at food packs, ipinamahagi sa mga residente ng Taguig City; senior citizens unang binigyan

Ni Vilmar Gabriel

(Eagle News) – Nagbahay-bahay ang mga tauhan ng mayor’s action team sa Barangay South Signal sa Taguig City para mamahagi ng anti-COVID kit sa mga residente.

Laman nito ang sabon, face mask at pang isang buwang supply ng Vitamin C. Prayoridad ng lokal na pamahalaan na mabigyan ang 68,000 senior citizens sa lungsod at 60,000 residente na may malubhang sakit

“Nakapaloob rin po doon ang mga kailangan nating sundin na mga tips tungkol sa COVID-19. Ito po ay pinamimigay po natin sa mga senior citizens po natin dahil sila po ang most vulnerable. Binibigyan rin po natin ang may mga malulubhang sakit,” ayon kay councilor Beng Maximo.

Bukod sa anti-COVID-19 kit, namahagi rin grocery at food packs ang lokal na pamahalaan ng Taguig. Ang South Signal, Taguig ang ika-pitong barangay na nabigyan ng anti-COVID kit, at ika-19 naman sa 28 na mga barangay na nabigyan ng family food packs.

“We’re making sure na available ang funds, available ang goods, at nakikipag-ugnayan kami sa national government,” pagdidiin in Taguig Mayor Lino Cayetano.

“Gusto kong i-assure hindi lang ang mga Taguigeño, pati ang lahat ng taga-Metro Manila, taga-Luzon nan aka-lockdown – hindi kayo pababayaan ng gobyerno,” sabi pa niya.

May nakahanda na rin daw silang programa para sa mga jeepney at tricycle driver na nawalan ng hanapbuhay dahil sa umiiral na transportation ban.

“Napakarami po kaming tricycle driver na nawalan ng hanapbuhay. Ngunit ang ginagawa po namin ngayon ay gumagawa kami ng mekanismo para puede kaming mag-partner sa kanila para sila yung mag-dedeliver ng pagkain,” ayon kay Mayor Cayetano.

Sa ngayon, nasa lima ang nag-positibo sa COVID-19 sa Taguig habang maraming iba pa ang itinuturing na persons under investigation (PUI) at persons under monitoring (PUM)

